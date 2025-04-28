شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر يونس تدير ندوة إعادة عرض فيلم سهر الليالي بمناسبة مرور 22 سنة على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما زاوية بعد غدٍ الأربعاء الموافق 30 أبريل في تمام الساعة 7 مساء، فيلم سهر الليالى بعد مرور 22 عامًا على عرضه في السينمات، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ويحضر الفيلم مؤلفه تامر حبيب، وبعض من النقاد والإعلاميين، بالإضافة إلى بعض الفنانين، حيث روجت مى زكى لعرض الفيلم بعد مرور 22 عامًا، وأكدت أنها تكن معزة خاصة لتلك العمل.

ومن المقرر أن تطرح مناقشة عن الفيلم بعد عرضه مع السيناريست تامر حبيب، وأستاذ أحمد صبيح، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وتدير النقاش المخرجة كوثر يونس.

الفيلم تدور أحداثه حول 4 أزواج صحاب، وبتبدأ الأحداث في الليلة اللي كلهم بيجتمعوا فيها في حفلة عيد ميلاد بنت واحد منهم، وفي الليلة دي بيحصل خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، لأن حياتهم العاطفية مليانة توتر، فالرجالة الأربعة بيقرروا يسيبوا القاهرة ومشاكلها، وبيسافروا لإسكندرية علشان يعيدوا حساباتهم.

فيلم "سهر الليالي" من بطولة: شريف منير، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، منى زكي، علا غانم، خالد أبو النجا، حنان ترك، جيهان فاضل، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.