شكرا لقرائتكم خبر عن 141 عرضًا من 10 جامعات تشارك في مشاهدات مواسم نجوم المسرح الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أعمال لجنة المشاهدة لاختيار العروض الأفضل للمشاركة في الدورة السابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج المبدع خالد جلال، الأحد المقبل 4 مايو في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، وهي الدورة التى سيتم بناء عليها اختيار العرض الأفضل للمشاركة باسم صندوق التنمية الثقافية في المهرجان القومي للمسرح المقرر إقامته يوليو المقبل.

تقدم للمشاركة منذ فتح باب التسجيل في 5 أبريل 170 مخرجًا، وتم اختيار 141 عرضًا ممن تقدموا باستمارات مشاركة صحيحة للعرض أمام لجنة المشاهدة، وهي عروض من جامعات الفيوم، المنصورة، القاهرة، دمياط، حلوان، عين شمس، المستقبل، الجامعة البريطانية، مودرن أكاديمي، المعهد العالي للدراسات المتطورة، والمعهد العالي للفنون الشعبية.

تستمر أعمال المشاهدة حتى 15 مايو المقبل، وتتكون اللجنة من النقاد باسم صادق رئيس قسم المسرح بالأهرام، مي سليم بالأهرام إبدو وهند سلامة مشرفة صفحة المسرح بروزاليوسف.

يشترط المهرجان ألا يكون المشاركين من دارسي المسرح المتخصصين، وأن يكون العرض معتمدا على كلاسيكيات المسرح المصري أو العربي أو العالمي وألا يتعدى عدد ممثليه 6 طلاب جامعيين.