شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يخضع لعملية في الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، ونشر صورة داخل غرفة العمليات وعلق قائلاً: أنا بنزل البوست ده علشان العرايس مايزعلوش أني ماجيتش أفراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين أني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وحترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام حتي شفاكم الله وعافاكم جميعًا".

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.