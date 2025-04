شكرا لقرائتكم خبر عن Baby Reindeer يحصد الجوائز الكبرى في BAFTA الدرامية.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل الدراما النفسية Baby Reindeer قائمة أكثر الأعمال الدرامية حصولاً على جوائز في حفل بافتا الدرامية، لينافس بقوة مسلسل Slow Horses الذي زاحم في القائمة.

فاز ريتشارد جاد، بطل مسلسل " Baby Reindeer"، ومسلسل " Slow Horses " على منصة آبل تي في+، ومسلسل "shogun" على قناة fx، وغيرهم، بجوائز بافتا التلفزيونية لهذا العام، التي أُقيمت في 27 أبريل في قاعة ذا برويري بلندن.

وشهد الحفل الذي قدّمته ستايسي دولي فوزًا مزدوجًا لمسلسل الإثارة المحدود " Baby Reindeer" على نتفليكس، ومسلسل " Slow Horses " لجاري أولدمان، ومسلسل الكوميديا السوداء "ريفالز" على منصة ديزني+.

وجاءت القائمة كالأتي:

Costume Design

Eric — Suzanne Cave

Director: Factual

Billy & Molly: An Otter Love Story — Charlie Hamilton James

Director: Fiction

Baby Reindeer — Weronika Tofilska

Director: Multicamera

Glastonbury 2024 — Janet Fraser Crook

Editing: Factual

Life and Death in Gaza (Storyville) — Sarah Keeling

Editing: Fiction

Slow Horses (Episode 1) — Robert Frost

Emerging Talent: Factual

Jaber Badwan, director of photography — Kill Zone: Inside Gaza

Emerging Talent: Fiction

Lucia Keskin, writer — Things You Should Have Done

Entertainment Craft Team

Taskmaster — Andy Devonshire, Rebecca Bowker, James Dillon and Dru Masters

Makeup & Hair Design

Rivals — Jill Sweeney, Abi Brotherton, Natalie Allan, Tifanny Pierre, Franziska Roesslhuber and Martine Watkins

Original Music: Factual

Rage Against the Regime: Iran — Noor Khaleghi

Original Music: Fiction

Bad Sisters — Tim Phillips, PJ Harvey

Photography & Lighting: Fiction

Shōgun — Christopher Ross

Photography & Lighting: Factual

State of Rage — Marcel Mettelsiefen

Production Design

Rivals — Dominic Hyman

Scripted Casting

Supacell — Isabella Odoffin

Sound: Factual

Secret World of Sound with David Attenborough — Brian Moseley, Angela Groves, Paul Fisher, Chris Watson and Ioannis Spanos

Sound: Fiction

Slow Horses — Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price and Abbie Shaw

Special, Visual & Graphic Effects

The Lord of the Rings: The Rings of Power — Jason Smith, Richard Bain, Ryan Conder and Chris Rodgers

Titles & Graphic Identity

Sweetpea — Peter Anderson Studio

Writer: Comedy

Inside No. 9 — Reece Shearsmith and Steve Pemberton

Writer: Drama

Baby Reindeer — Richard Gadd