شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحفيين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد إعلامي من اتحاد الصحفيين الأفارقة، مدينة الإنتاج الإعلامي، للتعرف عن قرب على ما تملكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية، ومراكز علمية وأستوديوهات مجهزة بأحدث الوسائل ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام، لتنظيم برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، حيث يتضمن البرنامج التدريبي زيارة عدد من المشروعات القومية التي تعكس إنجازات الدولة المصرية الحديثة، والتي تأتي من بينها مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في أفريقيا والمنطقة.

واستهل الوفد زيارته للمدينة بعمل جولة تفقدية شملت عدد من المراكز العلمية والفنية، حيث زاروا مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك، كما زاروا مركز التدريب UP SKILL وما يضمه من قاعات محاضرات ومعامل علمية وإستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف عليه إلي طريقة عمل المركز، وزار الوفد أيضًا أستديو الصوت والذي يتم من خلاله تسجيل الصوت للبرامج والأغاني بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وفي نهاية الزيارة توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة واطلعوا علي الاستعدادات الجارية في الفترة الحالية لاستقبال تصوير الأعمال الفنية، وقد أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من الإمكانيات الفنية والعلمية وكذلك الخبرات البشرية التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي.