شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشريح جثته.. اعرف سبب وفاة الممثل الهوليودي جين هاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن السبب الرسمي لـ وفاة الممثل الهوليوودي جين هاكمان (95 عامًا)، من خلال تشريح جثته النهائي، وفقًا لتقرير صحيفة "MIRROR"، حيث كشف تشريح الجثة عن "مرض قلبي وعائي حاد ناتج عن تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، مع تركيب دعامات للشريان التاجي وتطعيم مجازة، بالإضافة إلى استبدال سابق للصمام الأبهري".

وأضاف البيان: "وُجدت احتشاءات قلبية بعيدة شملت الجدار الحر للبطين الأيسر والحاجز، وكانت كبيرة الحجم بشكل ملحوظ، وأظهر فحص الدماغ نتائج مجهرية لمرض الزهايمر في مرحلة متقدمة".

وكان قد توفى الممثل الأسطوري الحائز على جائزة الأوسكار مرتين والمؤلف جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا داخل منزلهما بمنطقة سانتا في سوميت، وكان أخر ظهور للثنائى فى خلال العام الماضى، حيث ظهرها وهما يخرجان من أحد المطاعم.

ظهر هاكمان في فيلم Bonnie & Clyde عام 1967 حيث لعب دور أحد رفاق وارن بيتي وفاي دونواي المجرمين، ومن هناك، ظهر هاكمان في سلسلة من الأفلام الناجحة، وفاز بأول جائزة أوسكار له عن دوره في دور جيمي "باباي" دويل في فيلم The French Connection، ثم تبع ذلك بأفلام ناجحة مثل Scarecrow مع آل باتشينو وThe Poseidon Adventure.

واستمرت نجاحاته في الثمانينيات والتسعينيات، مع أفلام مثل Mississippi Burning وNo Way Out وThe Birdcage، وفي عام 1992، فاز هاكمان بجائزة الأوسكار الثانية عن دوره في فيلم الغرب الأميركي Unforgiven للمخرج كلينت إيستوود.