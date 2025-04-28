شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ما بين السجن والإيقاف.. أبريل الأسود في حياة مؤدي المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن شهر أبريل هو الشهر الأصعب على حمو بيكا مؤدي المهرجانات، حيث تنظر محكمة جنح قصر النيل استئناف مطرب المهرجانات حمو بيكا على حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه الصادر، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وقال المحامى والخبير القانوني نبيل إسحاق، إن هناك 4 سيناريوهات أمام المتهم فى جلسة الاستئناف وهى تأييد الحكم الصادر بحبسه سنة أو تخفيف الحكم أو إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة أو تصدر المحكمة حكما ضد المتهم مع إيقاف التنفيذ.

فيما يواجه حمو بيكا شبح الإيقاف من نقابة المهن الموسيقية على خلفية ما تضمنه الفيديو المتداول لـ حمو بيكا في أحد المناسبات، والذى أثار استياء النقيب العام للنقابة مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى اجتماعاً عاجلًا وفوريًا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، والدكتور محمد عبد الله (الوكيل الثاني).

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي: "إن نقابة المهن الموسيقية ستظل سنداً وظَهراً لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب".

وأضاف البيان: "وبناء على ما سبق فقد تقرر ما يلي: إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق".

واختتم البيان: "وتشدد النقابة العامة نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لاسيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة".



حمو بيكا



مؤدي المهرجانات حمو بيكا