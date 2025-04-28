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شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تنشر صورة كرسي روبرت داونى جونيور من كواليس تصوير Avengers: Doomsday والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مارفل صورة لـ كرسى روبرت داوني جونيور الذى يقدم شخصية Doctor Doom من فيلم Avengers: Doomsday من كواليس التصوير التى بدأت منذ فترة، على أن يصل الفيلم إلى دور العرض فى 1 مايو من العام المقبل 2026.
Victor Von Doom
وكان قد أوضح كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر قريبًا، ولكن في الوقت الحالي، إليكم جميع الممثلين الذين تم تأكيد ظهورهم حاليًا:
روبرت داوني جونيور (Doctor Doom)
كريس هيمسورث (Thor)
فانيسا كيربي (Sue Storm)
أنتوني ماكي (Captain America)
سيباستيان ستان (Bucky Barnes)
ليتيتيا رايت (Shuri/Black Panther)
بول رود (Ant-Man)
وايت راسل (John Walker/U.S. Agent)
تينوش هويرتا ميخيا (Namor)
إيبون موس-باتخراتش (Ben Grimm/Thing)
سيمو ليو (Shang-Chi)
فلورنس بوج (Yelena Belova)
كيلسي جرامر (Hank McCoy/Beast)
لويس بولمان (Sentry)
داني راميريز (Joaquín Torres / Falcon)
جوزيف كوين (Johnny Storm)
ديفيد هاربور (Red Guardian)
وينستون ديوك (M’Baku)
هانا جون-كامين (Ghost)
توم هيدلستون (Loki)
باتريك ستيوارت (Charles Xavier / Professor X)
إيان ماكيلين (Magneto)
آلان كامينج (Nightcrawler)
ريبيكا رومين (Mystique)
جيمس مارسدن (Cyclops)
تشانينج تاتوم (Gambit)
بيدرو باسكال (Mister Fantastic)
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