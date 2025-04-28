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مارفل تنشر صورة كرسي روبرت داونى جونيور من كواليس تصوير Avengers: Doomsday

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  • مارفل تنشر صورة كرسي روبرت داونى جونيور من كواليس تصوير Avengers: Doomsday 1/2
  • مارفل تنشر صورة كرسي روبرت داونى جونيور من كواليس تصوير Avengers: Doomsday 2/2

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القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مارفل صورة لـ كرسى روبرت داوني جونيور  الذى يقدم شخصية Doctor Doom من فيلم Avengers: Doomsday من كواليس التصوير التى بدأت منذ فترة، على أن يصل الفيلم إلى دور العرض فى 1 مايو من العام المقبل 2026.


Victor Von Doom

 

وكان قد أوضح كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر قريبًا، ولكن في الوقت الحالي، إليكم جميع الممثلين الذين تم تأكيد ظهورهم حاليًا:

روبرت داوني جونيور (Doctor Doom)

كريس هيمسورث (Thor)

فانيسا كيربي (Sue Storm)

أنتوني ماكي (Captain America)

سيباستيان ستان (Bucky Barnes)

ليتيتيا رايت (Shuri/Black Panther)

بول رود (Ant-Man)

وايت راسل (John Walker/U.S. Agent)

تينوش هويرتا ميخيا (Namor)

إيبون موس-باتخراتش (Ben Grimm/Thing)

سيمو ليو (Shang-Chi)

فلورنس بوج (Yelena Belova)

كيلسي جرامر (Hank McCoy/Beast)

لويس بولمان (Sentry)

داني راميريز (Joaquín Torres / Falcon)

جوزيف كوين (Johnny Storm)

ديفيد هاربور (Red Guardian)

وينستون ديوك (M’Baku)

هانا جون-كامين (Ghost)

توم هيدلستون (Loki)

باتريك ستيوارت (Charles Xavier / Professor X)

إيان ماكيلين (Magneto)

آلان كامينج (Nightcrawler)

ريبيكا رومين (Mystique)

جيمس مارسدن (Cyclops)

تشانينج تاتوم (Gambit)

بيدرو باسكال (Mister Fantastic)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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