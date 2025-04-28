الأمير الحسين للأميرة رجوة في يوم ميلادها: الغالية أم الغالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 01:27 مساءً - في يوم ميلاد الأميرة رجوة الحسين الذي يوافق اليوم 28 أبريل، شارك ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة جمعته بزوجته ووالدة ابنته الأميرة رجوة، موجهاً لها عبارات رقيقة يطغى عليها الطابع الرومانسي.

الأمير الحسين يهنئ الأميرة رجوة بيوم ميلادها

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من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شارك ولي العهد الأمير الحسين صورة جمعته بزوجته الأميرة رجوة وهما متشابكان الأيدي، وأرفق مع الصورة تعليقاً جاء به: "الغالية أم الغالية.. كل عام وأنتِ نور حياتنا أنا وإيمان"، وأضاف: "يوم ميلاد سعيد يا رجوة! ممتن للحب واللطف والدفء الذي أدخلتيه إلى حياة إيمان وحياتي".

صورة جديدة للأميرة رجوة في يوم ميلادها

شاركت وكالة الأنباء الأردنية من خلال موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي صورة هادئة وناعمة للأميرة رجوة الحسين، موجهة لها التهنئة بيوم ميلادها الـ 31 الذي يوافق اليوم.

نبذة عن الأميرة رجوة الحسين

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ولدت الأميرة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل من عام 1994. والدها السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف رحمه الله، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. وحصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.

تمت خطبتها على الأمير الحسين في أغسطس من عام 2022، وعُقد قرانهما في الأول من يونيو عام 2023، ورُزقا، بالأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 أغسطس 2024.

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