منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 01:27 مساءً - خطفت النجمة منى زكي الأنظار في أحدث ظهور لها، من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ ظهرت من خلالها بإطلالة جذابة لتنهال عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها.

منى زكي تتألق بالوردي

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شاركت الفنانة منى زكي من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ جلسة تصوير جديدة لها ظهرت من خلالها بفستان أنيق باللون الوردي، كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها مع تسريحة شعر أنيقة نصف مرفوعة مع غرة أمامية، كما تألقت بمجوهرات ذهبية فاخرة من الورود. وعلقت على الصور قائلة: "في حب الوردي".

وقد نالت الصور إعجاب زملائها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، حيث قالت نجلاء بدر "قمر"، وقالت حنان مطاوع "رائعة حبيبتي"، غادة عادل "قمر القمرات"، وغيرها العديد من التعليقات.

منى زكي تكشف حقيقة بوستر فيلم "الست"

وكانت النجمةقد تصدرت ترند مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول عدد من الصفحات بوسترًا دعائيًا لفيلمها الجديد "الست"؛ لتخرج عن صمتها وتنفي الأمر من خلال بيان رسمي منها، مؤكدة أن الصورة المُتداولة تم تنفيذها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أنها "لا علاقة لها بالفيلم، سواء من ناحية الكواليس أو المواد الترويجية المعتمدة".

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منى زكي تُجسد شخصية أم كلثوم في "الست"

تخوض الفنانةتجربة سينمائية جديدة تحمل قدراً كبيراً من المغامرة، وذلك من خلال فيلم "الست" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، حيث تُجسد من خلاله شخصية "أم كلثوم"، ومن المُقرر طرحه في دور السينما في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

وتظهر منى زكي خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعاً ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي، كلّ من: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين وتامر نبيل وأحمد خالد صالح وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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