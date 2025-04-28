الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد الأميرة رجوة: "الغالية أم الغالي"

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة عبر حسابه الخاص.

وشارك الأمير الحسين الجمهور صورة تجمعهما وعلق: "الغالية أم الغالية.. كل عام وأنتِ نور حياتنا أنا وإيمان، عيد ميلاد سعيد يا رجوى! ممتنة للحب واللطف والدفء الذي أدخلته إلى حياة إيمان وحياتي". وكان ولي العهد قد كشف في إحدى المرات عن قصة تعارفه على زوجته الأميرة رجوة الحسين.

وفي إحدى الندوات، رد الأمير الحسين على سؤال أحد المشاركسن في جلسة حوارية عن القصة، فقال: "تعرفت على خطيبتي رجوة (آنذاك) عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة".

وأكد أنه لم يتحدث معها حينها ومرت الأيام، إلا أنه تذكرها بعد مدة فقرر أن يسأل عنها، وبدأت قصتهما، وأضاف: "كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة. أنا أعتبر نفسي محظوظا لأنه ليس كل يوم الواحد يتعرف على شخص مثل رجوة".

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