ما حقيقة وفاة ليلى طاهر ؟

ميرنا وليد - بيروت - تداولت مواقع التواصل أنباء عن تدهور صحة الممثلة المصرية ليلى طاهر و وفاتها، مما أثار قلق جمهورها.

لكن الممثلة عزة لبيب، زوجة ابن ليلى طاهر، نفت صحة هذه الأخبار، في اتصال مع برنامج " الستات ما يعرفوش يكذبوا " مؤكدة أن الممثلة البالغة من العمر 83 عاماً بخير، و قد احتفلت مؤخراً بعيد شم النسيم مع أسرتها بحيوية و سعادة.

و أكدت عزة لبيب أن ليلى طاهر تفضل الإبتعاد عن الإعلام، لكنها تفرح برسائل محبيها، مشيرة إلى أن اعتزالها التمثيل كان قبل أربع سنوات حفاظاً على تاريخها الفني الكبير .

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