بديع أبو شقرا : هذا المسلسل الرقم 1 في رمضان .. وريتا حايك وحشة تمثيل في Venus

ميرنا وليد - بيروت - تعرض خشبة مسرح مونو مسرحية "Venus" من جديد، وهي المسرحية التي مر 10 سنوات على عرضها الأول، وهي بطولة الممثلين اللبنانيين بديع أبو شقرا وريتا حايك.



أبو شقرا وبإحترافه المعتاد وموهبته الكبيرة وخبرته، جسد دور مخرج يبحث عن ممثلة لدور نسائي جريء في مسرحية مقتبسة عن نص الكاتب الأميركي ديفيد آيفز "Venus in Fur"، أخرجها جاك مارون، وصاغها باللبناني كل من غبريال يمّين ولينا خوري، ويستمر عرضها لغاية 11 أيار/مايو المقبل.

سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر حضرت عرض المسرحية، وكان لها لقاءً مع أبو شقرا الذي تحدث عن المسرحية وعن عرضها من جديد وموضوعها، كما تطرق في الحديث إلى العمل مع الممثلة ريتا حايك، وعما إذا كنا نفتقد إلى مهرجانات توزيع جوائز خاصة بالأعمال المسرحية،

واختار أبو شقرا الأشخاص الذي يعطيهم جائزة في مسرحية Venus، وفي مسلسل بالدم، وتحدث أبو شقرا عما تابعه في شهر رمضان المبارك من أعمال تمثيلية وعن العديد من الأمور القيّمة والعميقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق: