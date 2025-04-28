“الغمّازة” تضع نادر الأتات في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد النجاحات بأغنيته الجديدة “الغمّازة”، إذ تتصدّر الأغنية قوائم الإذاعات والمنصات الموسيقية العربية، مثبتًا مرة جديدة مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية.

وأعلنت إذاعة راديو “الرابعة” (الإذاعة العربية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لشبكة الرابعة الإعلامية) تصدّر “الغمّازة” المرتبة الأولى، متفوقةً على جميع الإصدارات الغنائية العربية خلال الأسبوع الأخير، ما يعكس الانتشار الكبير للأغنية في مختلف الدول العربية.

وكان الأتات قد حقق إنجازات رقمية بارزة منذ إطلاق “الغمّازة”، إذ تخطّى الفيديو كليب حاجز الـ2.7 مليون مشاهدة على “يوتيوب” خلال 10 أيام فقط من طرحه، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الأغنية الترند، وأشعلت تطبيقات “تيك توك” و”إنستغرام” بتحديات راقصة ومقاطع طريفة حصدت إعجاب الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

ويُشار إلى أن كليب “الغمّازة”، الذي أخرجه Yacinn بمشاركة الطفل الشهير يحيى الزعبي، قدّم عملاً قصصيًا مميزًا جمع بين الكوميديا والدراما الخفيفة، ونال استحسان الجمهور لبساطته وقربه من القلوب.

وكان الأتات قد دعا متابعيه عبر حساباته الرسمية لمشاركته مقاطع مصوّرة باستخدام هاشتاغ #الغمّازة، واعدًا باختيار 3 فائزين لمشاركته الغناء على المسرح في إحدى حفلاته القادمة، في خطوة تعكس تواصله الدائم مع جمهوره.

بهذا الزخم الجماهيري، يؤكد نادر الأتات مرة جديدة نجاحه في تقديم أعمال فنية تحوّلت إلى ظاهرة شعبية نابضة بالحياة والإبداع.