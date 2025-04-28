صديقة مقربة من الأميرة ديانا تفجر مفاجأة عن معاناة الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الصحافية الأميركية تينا براون، إحدى الصديقات المقربات من الأميرة الراحلة ديانا، ضجة كبيرة بتصريحاتها الجديدة حول حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مؤكدة أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره داخل العائلة المالكة.

وفي حديثها لصحيفة “تلغراف”، أوضحت براون (71 عاماً) أن “الأمير هاري كان يتقن لعب دوره كأمير داخل العائلة الملكية، وكان يضيف إليها توهجاً خاصاً”، مضيفةً أن هاري كان يعتبر الحياة داخل القصر مملة ومقيدة لحريته، لكنه اليوم يشعر بالحنين لدوره الملكي بعدما ابتعد عنه لسنوات.

وتطرقت براون إلى تأثير الأمير وزوجته، مشيرةً إلى أن ظهورهما أصبح أقل بريقًا مما كان عليه، واصفةً نشاطهما الحالي بأنه أقرب إلى “سياحة الكوارث”، في إشارة إلى زيارتهما لضحايا حرائق لوس أنجلوس في يناير الماضي. وأضافت أن “هاري يشعر بحساسية تجاه هذا الواقع، لكنه يبقى مخلصاً لرغبة زوجته”.

وفي سياق آخر، أكدت براون أن كتاب “Spare”، الذي أصدره الأمير هاري وأثار جدلاً واسعًا بسبب كشفه أسرار العائلة المالكة، أغلق تمامًا باب المصالحة مع شقيقه الأمير ويليام، معتبرةً أن “الكتاب كُتب بدافع الجشع المالي”.