تطورات جديدة في قضية عمرو دياب و”الشاب المصفوع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية “الشاب المصفوع” تواصل تصدرها للمشهد القانوني والفني، بعدما تقدم فريق دفاع النجم عمرو دياب بمذكرة طعن جديدة على الحكم الصادر بتغريمه 200 جنيه، وتعويض الشاب سعد أسامة بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة الحكم الابتدائي برفض استئناف النجم المصري، مما دفع دفاعه إلى تقديم طعن رسمي لإعادة النظر في القضية.

ورغم الضجة المصاحبة للقضية، يواصل عمرو دياب التزام الصمت، مفضلاً ترك الأمر لمحاميه الخاص لمتابعة سير الإجراءات القانونية حتى الوصول إلى حكم نهائي مناسب للطرفين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع الشاب سعد أسامة خلال إحيائه لحفل زفاف في أحد فنادق القاهرة، وذلك بسبب مضايقات متكررة من الشاب أثناء غنائه، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، اعتبر فريق دفاع الشاب أن التعويض المقرر غير منصف لحجم الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرض له، مطالباً برفع قيمة التعويض المالي عبر الطعن على الحكم.

وأثار القرار وتبعاته موجة تفاعل واسعة بين الجمهور، الذي انتقد محاولات استغلال شهرة ومكانة “الهضبة” للتركيز على الجانب المادي، متسائلين عن مدى اتساق التعويضات المالية مع الأذى النفسي المدعى به.