أحمد حاتم يحسم الجدل حول علاقته بـ هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “تفاعلكم” عبر قناة العربية، علّق الفنان أحمد حاتم على الشائعات المتداولة بشأن ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لا تتعدى حدود الصداقة.

وقال حاتم: “لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا إن دا أي كلام خالص، ومفيش حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى. إحنا أصحاب جدًا وبنحب نشتغل مع بعض جدًا”.

يُذكر أن أحمد حاتم ظهر كضيف شرف في مسلسل “إقامة جبرية”، الذي قامت ببطولته هنا الزاهد، بمشاركة صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شارك حاتم كضيف شرف في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “إخواتي”، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، وظهور خاص لمحمد ممدوح، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.

وعلى صعيد السينما، ظهر أحمد حاتم كضيف شرف في فيلم “الصفا ثانوية بنات” الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي، بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا وتوانا الجوهري، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.