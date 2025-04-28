حفل عبير نعمة في نيوجيرسي تأجّل: كابوس مزعج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة من جمهورها عن عدم تمكنها من إحياء حفلها المقرر في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعليق حركة الطيران.

وشاركت نعمة مقطع فيديو من داخل مطار ديترويت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، عبّرت فيه عن حزنها قائلة:

“يعتصر قلبي حزناً وأنا أكتب هذا، يجب تأجيل حفل الليلة في مسرح ريتز ومركز الفنون الأدائية في إليزابيث.”

وأوضحت أن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أوقفت جميع رحلات المغادرة والإقلاع من مطار نيوارك الدولي، مما حال دون مغادرتها ديترويت بولاية ميشيغان للوصول إلى الحفل.

وأضافت: “لقد كافحت لإيجاد طريقة للوصول إليكم، لكن الطبيعة الأم كانت لديها خطط أخرى. لقد كان هذا كابوساً مزعجاً.”

وأكدت نعمة أنها تبذل قصارى جهدها لتعويض الجمهور وإعادة جدولة الحفل خلال جولتها الأميركية الحالية، معربة عن أملها في لقاء جمهورها قريبًا.