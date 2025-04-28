أحمد حلمي يعود إلى السينما بمفاجآت جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان أحمد حلمي التحضيرات لفيلمه السينمائي الجديد “قصة مدينة”، الذي يعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب ثلاث سنوات، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد شاكر خضير، والمؤلفين خالد وشيرين دياب، إلى جانب الشركة المنتجة، لاختيار فريق العمل.

ويحضّر حلمي لجمهوره أكثر من مفاجأة، أبرزها اعتماده على مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، إذ يُجري حالياً اختبارات مكثفة لاختيارهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

وكان أحمد حلمي قد كُرّم مؤخراً خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من “مهرجان هوليوود للفيلم العربي” في لوس أنجلوس، حيث تسلّم جائزة “الإنجاز للسوبر ستار” بحضور عدد من الشخصيات السينمائية البارزة في صناعة الفن العربي والعالمي.

وأعرب حلمي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، معتبراً إياه تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته المستمرة في دعم وتطوير السينما المصرية.