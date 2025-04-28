جديد قضية هاني شاكر ضد طارق الشناوي.. المحكمة توقف سير الدعوى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الدعوى القضائية التي أقامها الفنان الكبير هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي تطورًا جديدًا، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بوقف سير الدعوى الجنائية لمضي المدة.

وكان هاني شاكر قد تقدم ببلاغ اتهم فيه طارق الشناوي بالإساءة إليه، وتعمد إزعاجه، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى مقال نشره الشناوي بتاريخ 8 يناير 2022 في إحدى الصحف، هاجم فيه شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية آنذاك.

وتضمن البلاغ اتهامات بأن المقال اعتبر قرارات هاني شاكر الأخيرة بشأن مطربي المهرجانات ـ خاصةً فيما يتعلق بتغيير أسمائهم ـ قرارات عشوائية تسيء للفن المصري، حيث كتب الشناوي: “المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، وهاني شاكر يُهين الفن المصري”.

وأشار الشناوي في مقاله إلى أن نقيب الموسيقيين بات يصدر قرارات تفتقر للعقل والمنطق، وأن مجلس النقابة يوافق عليها دون اعتراض، وأضاف ساخرًا: “الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد ‘أمير الغناء’ وإلا طُلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع”.

وبعد نظر المحكمة في البلاغات المتبادلة، قررت وقف سير الدعوى الجنائية لمرور المدة القانونية، لتنتهي بذلك مرحلة من النزاع القضائي بين الطرفين.