“زوجة ثانية؟”.. ريم البارودي تشعل الجدل بتصريحاتها عن الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج “من قريب”، تحدثت النجمة ريم البارودي بصراحة عن موقفها من الزواج مجددًا، مؤكدة أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية.

وردت البارودي على سؤال حول قبولها بالزواج كرابعة أو خامسة قائلة: “أنا أقبل عادي، لكن مهري ما بقدرش أتكلم فيه”، في إشارة إلى أنها ستطلب مهراً مرتفعاً.

وأضافت: “ممكن أبقى زوجة رابعة وخامسة عادي، زمان وأنا صغيرة كانت الفكرة مش مقبولة، لكن دلوقتي بشوف في الخليج أنه في عدل بين الزوجات. والعدل بالنسبة لي أن أكون الزوجة الأخيرة.. آخر العنقود.”

وفي ما يتعلق بطبيعة الزواج، شددت البارودي على رفضها للزواج العرفي قائلة: “ما بتجوز عرفي، أنا أحب الرسمي، ومفيش حد هيجي يعرض عليا زواج عرفي لأن الكلمة دي مش حلوة على الودن.”

وعند سؤالها عن عدد زيجاتها، رفضت ريم الكشف عن التفاصيل مؤكدة: “أنا لم أعلن ولن أعلن عن عدد زيجاتي، والزيجة اللي الجمهور عارفها كانت من فنان.”

وذلك في إشارة إلى زواجها السابق من النجم أحمد سعد.