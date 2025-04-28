محمد إمام يخطف الأنظار بأول ظهور مع ابنتيه.. شاهدوا الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطف النجم محمد إمام الأنظار بظهوره مع زوجته وابنتيه، قسمت وخديجة، خلال حضوره حفل زفاف ابنة عمه، المنتج عصام إمام، الذي أُقيم في مكان خاص على الطريق الصحراوي.

وسجل هذا الظهور الأول للإعلام للطفلتين بعد أن كبرتا، حيث لفتتا الأنظار بجمالهما الطبيعي وملامحهما البريئة، مما أحدث تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص ابن “الزعيم” على التنقل مع ابنتيه بين الحضور من النجوم الذين استقبلوهما بحفاوة وتفاعلوا معهما بلطافة. وظهرت الطفلتان بإطلالات أنيقة تناسب أجواء حفل الزفاف، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور، خاصة مع الإشادة بجمالهما والشبه الكبير الذي تجمعاه مع والدتهما.

من جهة أخرى، غاب النجم الكبير عادل إمام عن الحفل، ما دفع عصام إمام إلى طمأنة الجميع، مؤكدًا أن “الزعيم” يتمتع بصحة جيدة وبخير تام، قاطعًا بذلك الطريق أمام الشائعات.