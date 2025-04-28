رنا سماحة تنفجر غضبًا وتحذف منشورها عن الخلع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” منشورًا أوضحت فيه أسباب حذف منشور سابق لها أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد كشفت فيه عن تهرّب طليقها سامر أبو طالب من دفع نفقة ابنهما، رغم حصولها على حكم قضائي بالعودة إلى منزل الزوجية بعد الانفصال.

وكان منشور رنا المحذوف قد جاء فيه: “مرة واحد اتخلع واتبرأ من حقوق أم ابنه.. راح للقاضي طلب كل فلوس الخروجات اللي كانوا بيخرجوا فيها مع بعض والأكل اللي أكّله ليها.. ولما أخد في وشه راح رافع قضية بيطالب فيها بالهدايا اللي جبهالها وفلوس الخروجات برضه. آه والله زي ما بقولك كده.. أهم حاجة بوستات التدين المفرط. الحمدلله على نعمة الشبع.”

وبعد ساعات قليلة من نشره، حذفته رنا، موضحة السبب في منشور جديد قالت فيه: “مسحت البوست احتراماً لابني اللي أغلى عندي من كل الدنيا.. شكراً لإخواتي وأصحابي الغاليين.. بس تخيلوا نفسكم مكاني دقيقة واحدة بس مش هتستحملوا والله.. أوقات كتير كتر الضغط بيطلع منك إنسان مش شبهك.”

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية “البركة” التي طرحتها خلال شهر رمضان المنقضي على طريقة الفيديو كليب عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع حمادة عصمت.

كما طرحت أغنية أخرى بعنوان “عاملة عبيطة” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي.