شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يحتفل بزفاف شقيقه بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الإعلامي شريف مدكور بزفاف شقيقه عمرو، بحضور عدد من النجوم وهم أنوشكا وداليا البحيرى وهيدى كرم ودنيا والإعلامية سهير جودة، وأحيت حفل الزفاف الرقاصة دينا ورقصت معها عدد من الفنانات، كما ارتدى شريف بدلة لونها بينك فاتح في حفل زفاف شقيقه.

وفى سياق آخر قال شريف مدكور، في بودكاست "ع الرايق" الذي يقدمه كل من عليش وميرهان ضمن مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يهدف إلى التحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على الإنترنت للوصول إلى شرائح جماهيرية وعمرية أكبر.

وأكد أنه من برج العذراء وأن هذا البرج غير عاطفي، وأنه مر بتجربة حب في العشرينات لكنه لا يستطيع أن يسرد تفاصيل هذه التجربة لأن حبيبته السابقة تزوجت وأنجبت الآن، وأنه لم يفكر في الزواج بعدها لأن "عشرتي صعبة جدًا" وصعب أن يعيش أحد معه في مكان لأكثر من 48 ساعة.

واستطرد قائلًا إنه مصاب بمرض الـ(OCD) - أي اضطراب الوسواس القهري- وهو ما يجعله مهووسًا بالنظافة، وأنه له في هذا الشأن عادات يعتبرها البعض غريبة.