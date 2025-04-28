شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعود من أمريكا لاستئناف تصوير فيلمه أسد مع محمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم محمد رمضان من رحلته في أمريكا، بعد أن قضى ما يقرب من أسبوع لإحياء عدة حفلات غنائية هناك، ومن المقرر أن يستأنف تصوير فيلمه الجديد أسد مع المخرج محمد دياب، لعرضه في السينمات منتصف يوليو المقبل، وكان قد توقف الفيلم لانشغال بطل العمل وباقى أبطاله بعدة مشاريع سينمائية ودرامية خلال شهر رمضان، ويعود للتصوير خلال أيام في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

