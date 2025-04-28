لحظات خاصة مليئة بالحب.. أول يوم ميلاد للأميرة رجوة في أحضان الأمومة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:27 صباحاً - مع إشراقة يوم 28 أبريل، تبدأ التهاني تتوجه للأميرة رجوة الحسين، احتفالاً بيوم ميلادها الـ 31. ويأتي احتفال زوجة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هذا العام مميزاً وبنكهة خاصة؛ إذ يوافق يوم ميلادها هذا العام 2025، الأول لها وهي في أحضان الأمومة، حاملة ثمرة حب وزواجها من الأمير الحسين.

الأميرة رجوة تستقبل ابنتها الأولى الأميرة إيمان

في الثالث من أغسطس من العام الماضي 2024، استقبل ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة ابنتهما الأولى الأميرة إيمان. وقد شارك الأمير الحسين خبر استقباله الأميرة إيمان من خلال قصص إنستغرام على حسابه الرسمي، جاء كالتالي: "لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان. اللهم اكتب لها حُسن الخَلق والخُلُق والصحة والعافية. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".

أبرز اللحظات التي جمعت الأميرة رجوة بابنتها الأميرة إيمان

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العديد من الصور انتشرت عبر السوشيال ميديا عكست مشاعر الحب والفرح للأميرة رجوة، مع لمستها الأولى لابنتها. كانت أولها بعد ولادتها؛ حيث نشر ولي العهد صورتين منهما صورة للأميرة الصغيرة بين أحضان والديها.

ومع انتهاء عام 2024، استقبل الزوجان الملكيان العام الجديد بصورة جديدة، اختصرت آلاف الكلمات، حاملة أسمى معاني الحب، وكأنهما يوثقان بداية عام جديد بحياة مليئة بالحنان والرعاية.

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وفي يوم الأم، تلك المناسبة المميزة التي يحتفل فيها العالم بالأم ودورها العظيم في حياة كل فرد، شارك الأمير الحسين صورتين للأميرة إيمان مع جدتها الملكة رانيا، وأخرى لها مع والدتها الأميرة رجوة، وكأنه يوثق لحظات من المرح والحب اللذين لا ينتهيان.

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وكانت آخر صورة شاركها الأمير الحسين لزوجته مع ابنتهما، أثناء الزيارة التي قاموا بها لمملكة البحرين في وقتٍ سابق من هذا الشهر. فبينما كانت الأميرة رجوة تقوم بدورها الملكي من خلال مرافقة زوجها في زيارته الخارجية، إلا أنها تمسكت بثوب الأمومة، الذي لم يكن قطعة تُرتدى، بل ثوب تمت حياكته وتطريزه بمشاعر مختلطة من الخوف والحب عكستها صور الزيارة وهي تحمل ابنتهما، بينما كان الأمير الحسين يتحدث مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

للمزيد من الأخبار: الأمير الحسين والأميرة رجوة مع ابنتهما الأميرة إيمان في زيارة خاصة لمملكة البحرين

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