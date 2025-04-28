شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار لا تنسى قدمتها نجوى إبراهيم في السينما كسبت بها إشادة الجمهور والنقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع عيد ميلاد نجوى إبراهيم التي ولدت مثل هذا اليوم 28 أبريل، وقدمت مجموعة من الأدوار حفرت بها اسمها من ذهب سواء في تاريخ السينما أو تقديم البرامج، لتقدم نفسها كموهبة شاملة تبرع دائمًا في ترك بصمتها على أي عمل تقدمه، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز أفلامها السينمائية.

أول أفلامها "الأرض" قدمته عام 1970 مع المخرج الكبير يوسف شاهين، التى برعت فيه من خلال دور الفلاحة "وصيفة" في دور فاجأ المشاهدين، بعدما اعتادوا على مشاهدتها في قالب المذيعة.

أما ثانى أفلامها فكان مع المخرج صلاح أبو سيف وحمل اسم "فجر الإسلام"، وجسدت فيه دور "ليلى الجارية" لتواصل ابهارها للجمهور والنقاد فيما تمتلكه من موهبة كبيرة.

فيلم آخر من أهم الأفلام فى ذاكرة السينما المصرية وهو "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، أحد اشهر الأفلام ويعتبره الكثير بمثابة الأبرز عن نصر أكتوبر، وجسدت فيه دور حبيبة محمود ياسين التي رمزت إلى مصر، في كثير من الأحيان لتنتظره حتي ينتصر طيلة سنوات منذ النكسة وحتى الانتصار.