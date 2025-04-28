ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان اللبناني رامي عياش إنطلاق الدورة الثانية من منتدى beauty and wellbeing لمؤسسته هنادي داغر، وبعدها أحيا رامي عياش حفلا مميزا في واجهة بيروت البحرية، قدّم فيه أروع الأغاني وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.
موقع "الفن" التقى برامي عياش وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن المناسبة، صورته مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، تحضيراته المقبلة على صعيد التمثيل والغناء، هل ستطل معه زوجته السيدة داليدا عياش مجددا في كليب له؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يتحدث عن صورته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وهل ستُقدم زوجته داليدا على هذا الأمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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