ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا من حفلها الغنائي الذي أحيته مساء السبت في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث فاجأ أحد المعجبين الحضور بصعوده إلى المسرح.
وظهر في الفيديو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يحاول الصعود بصعوبة إلى خشبة المسرح، لتستقبله إليسا بحفاوة وتعانقه بحرارة، قبل أن يُقبّل يدها في لحظة إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا وتصفيقًا حارًا من الجمهور.
وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بحماس، من بينها: "أنا سكتين"، "كرهني"، "عيشكالك"، "سهرنا يا ليل"، و"من أول دقيقة"، وغيرها من الأغنيات التي حققت لها نجاحات لافتة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مؤثرة... معجب من ذوي الهمم يصعد إلى مسرح إليسا وهذا ما فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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