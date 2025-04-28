المحكمة تتخذ هذا القرار في دعوى هاني شاكر ضد طارق الشناوي

ميرنا وليد - بيروت - تطور جديد شهدته الدعوى القضائية التي أقامها الفنان المصري هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي اتهمه فيها بالإساءة إليه وتعمد الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اذ أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بوقف السير في الدعوى الجنائية، نظرًا لانقضاء المدة القانونية.

وكان هاني شاكر قد تقدم ببلاغ ضد طارق الشناوي، يتهمه فيه بالإساءة إليه من خلال مقال نُشر في إحدى الصحف بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2022، حيث انتقده الشناوي بصفته نقيبًا للمهن الموسيقية آنذاك.

وجاء في المقال أن قرارات هاني شاكر المتعلقة بمطربي المهرجانات، والتي تضمنت مطالبته لهم بتغيير أسمائهم، تعكس حالة من الفوضى والعشوائية في المشهد الفني. كما أشار الشناوي إلى أن تلك القرارات تُسيء للفن المصري، معتبرًا أن النقيب أصدر مؤخرًا قرارات تعسفية تطلب من المطربين تغيير أسمائهم – سواء كانت حقيقية أو شهيرة – إلى أسماء يعتبرها "مهذبة"، كشرط للسماح لهم بالغناء مجددًا. ومن بين ما جاء في المقال أيضًا: "مجلس النقابة لا يملك من أمره شيئًا، ويوافق على تلك القرارات التي تفتقر إلى المنطق والعقل... الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد (أمير الغناء)، وإلا لكان طُلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع".