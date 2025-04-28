ولدا مكسيم خليل يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما... هكذا أصبحا

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري مكسيم خليل الجمهور صورة له برفقة ولديه جاد ولوكاس بعد فترة من غيابهما عن الإعلام.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال الولدين اللذين أصبحا شابين وسيمين.

وكانت الممثلة السورية سوسن أرشيد قد تحدثت عن رحلة لجوئها وزوجها الممثل السوري مكسيم خليل عند هروبهما من سوريا، مؤكدة أنها كانت معاناة عدد كبير من السوريين.

وقالت سوسن أرشيد: "المعاناة اللي عشتها بتشبه معاناة كتار من السوريين، عشت رحلة لجوء، طلعت على لبنان 3 سنين، ومن بعدها عشنا رحلة لجوء على فرنسا كنت كتير مكتئبة وطلعت على بيروت ومش عارفة انو مش رح نرجع على سوريا"، مؤكدة أن هروبهما جاء بعد التهديد الذي تعرض له مكسيم خليل.

وتابعت: "طولنا كتير على الحدود اللبنانية السورية بس ما كانت واصلة اسماءنا، فقطعنا بشكل طبيعي"،

كما لفتت سوسن إلى أنها دخلت في حالة إكتئاب خطيرة، وأنها لاحظت يوماً إصابة إبنها بمرض الثعلبة في رأسع وذلك بسبب الحزن الشديد والاكتئاب وعدم التعبير عما يشعر به، فعندها شعرت ان عليها ان تكون قوية لاجل أولادها.