رسالة مؤثرة للغاية من ملك أحمد زاهر لشقيقتها ليلى بعد حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر رسالة مطولة ومؤثرة لشقيقتها الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر بعد إحتفالها بحفل زفافها.



وشاركت ملك الجمهور مقطع فيديو جمع لقطات لهما منذ الطفولة حتى الآن، على أنغام أغنية "جنة تكفينا" للفنان المصري محمود العسيلي.

وعلقت ملك على المنشور قائلة: "و محدش فيهم عاش الي انا و انتي عشناه" من أول ضحكة وإحنا اطفال لحد لحظة كتب كتابك…

كل لحظة في الفيديو ده هو عمر كامل بينا، هو حب، و أمان، وضحك، و مشاركة، علاقتي انا و انتي مش شبه أي حد. مش مصدقة إن الوقت جري كده…

كنّا لسه صغيرين، وبنتخانق على اللبس، وبنستخبى من ماما،

وفجأة… لقيتك لابسة فستانك الأبيض، أحلى عروسة شافتها عيني.

أنا بحبك أوي، حب مفيهوش شروط ولا حسابات،

مع إن الفرق بيننا مش كبير، أقل من سنة…

بس طول عمري حاسة إنك بنتي مش أختي.

امبارح… بنتي الي كانت بتتجوز مش اختي، وأنا الفرحة مش سيعاني،

بس في نفس الوقت… وحشتيني قوي من دلوقتي

إنتي مش بس أختي حبيبتي… إنتي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي.

وهفضل دايمًا أقرب واحدة ليكي، أحنّ حضن، وسند من غير كلام.

ربنا يسعدك يا روحي… ويخليكي دايمًا قلبك مرتاح مع عريسك الي ربنا يحفظهولك و يفضل يسعدك العمر كله

وانا دايمًا جنبك… في كل خطوة

بحبك يا عروستي الحلوة

اللهم احفظ أختي وزوجها من كل سوء، وبارك لهما في حياتهما، واصرف عنهما الحسد والشر، وأدم عليهما السكينة والمودة".