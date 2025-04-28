ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لإبن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، كريتستيانو جونيور برفقة شابة جميلة من عمره تقريباً.

وتساءل الجمهور ما إذا كان كريستيانو قد دخل بأول قصة حب في حياته. ومن المعروف عن إبن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه أصبح مراهقاً، ينفق مبالغ كبيرة على رغباته من قص وتصفيف شعر وشراء ملابس جديدة وتناول الطعام في المطاعم مع حبيبته. ويحاول والده وجورجينا أن يحدا من تبذيره للمال، كي لا ينعكس على شخصيته ويصبح أنانياً.

ويزور كريستيانو جونيور مصفف الشعر غالباً ليهتم بجماله، لكن كلفة قص شعره كبيرة، تصل الى حوالى 5000 دولار.

وعلقت جورجينا رودريغز على الخبر قائلة إن نفقاته حالياً باهظة، وستصبح مكلفة أكثر في المستقبل، وهذا الأمر يقلقها ويقلق والده كريستيانو رونالدو، الذي يقص شعره بنفسه في المنزل بواسطة آلة كهربائية.

كانت هذه تفاصيل خبر هل دخل كريستيانو رونالدو جونيور بأول قصة حب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.