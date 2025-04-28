أحمد حلمي يُحول "قصة مدينة" من دراما رمضانية إلى فيلم سينمائي

ميرنا وليد - بيروت - يعود مشروع "قصة المدينة" إلى الواجهة مجددا، لكن على شكل فيلم سينمائي، من بطولة الممثل المصري أحمد حلمي وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.
وبحسب المعلومات، بدأ حلمي اجتماعات مكثفة الشركة المنتجة للعمل، لوضع اللمسات الأولى على الفيلم الذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية من مدينة الإسماعيلية في العام 1967، تسلط الضوء على بطولات المقاومة الشعبية.
يذكر أن المشروع كان قد توقف سابقًا إذ كان مقرراً تقديمه كمسلسل، بمشاركة أحمد أمين ومحمد ممدوح، وتحت إدارة المخرجة كاملة أبو ذكري، إلا أن صعوبة تنفيذه كعمل درامي حالت دون استكماله، ليُعاد اليوم طرحه بصيغة مختلفة عبر السينما.
وفيلم "قصة المدينة" يعد عودة أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ آخر أفلامه "واحد تاني" في 2022.
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