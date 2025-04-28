شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس ريهام عبد الغفور وأحمد مالك اليوم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ماستر كلاس الفنانة ريهام عبد الغفور في تمام الساعة 12 ظهرا، وماستر كلاس الفنان أحمد مالك الساعة 1 مساء، وذلك بعد تكريمهما خلال حفل الافتتاح الذي أقيم أمس.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تقديم ميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية، وحرص على حضور المهرجان عدد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والمخرج يسري نصر الله، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، أحمد مجدي.

إلى جانب عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.