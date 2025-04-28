هكذا احتفلت دهب سبيعي بيوم ميلاد والدتها سلافة معمار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 02:54 صباحاً - احتفلت دهب سبيعي بيوم ميلاد والدتها الفنانة سلافة معمار الذي يصادف في السادس والعشرين من إبريل حيث نشرت صورتين عفويتين جمعتهما وذلك عبر ستوري حسابها على إنستغرام متمنية لوالدتها يوم ميلاد سعيد واصفة إياها بأنها عالمها.

دهب لوالدتها سلافة معمار: أنت عالمي

وفي إحدى الصورتين، ظهرت دهب وهي تأخذ سيلفي مع والدتها الفنانة سلافة معمار وهما تتجولان في أحد الشوارع. وعايدت والدتها متمنية لها يوم ميلاد سعيد من خلال تعليق وضعته على الصورة HAPPY BIRTHDAY MOMMY أرفقته برمز القلب. وقد خطفت دهب الأنظار بجمالها وقد بدت تحمل الكثير من ملامح الشبه بوالدتها.

سلافة معمار وابنتها دهب- الصورة من ستوري حساب دهب على إنستغرام

وبصورة عفوية أخرى، ظهرت سلافة معمار وهي تقبّل ابنتها دهب على خدها. فيما علقت دهب على الصورة بوضع رمز الكرة الأرضية إشارة إلى أن والدتها هي كل عالمها.

سلافة معمار تقبّل ابنتها دهب- الصورة من ستوري حساب دهب على إنستغرام

سلافة معمار تهدي جائزة تكريمها لابنتها دهب

خلال تكريمها في مهرجان ضيافة للعام 2024، كانت الفنانة سلافة معمار قد أهدت الجائزة التي مُنحت لها، لابنتها دهب حيث توجهت قائلة على المسرح:" أحب أن أهدي هذه الجائزة اليوم لأغلى شخص على قلبي ألا وهي ابنتي دهب، وأريد أن أقول لها إنني أحبك كثيراً يا دهوبي".

يشترك كل من الفنانة سلافة معمار وطليقها المخرج والممثل سيف سبيعي بتربية ابنتهما دهب التي تظهر بين الحين والآخر بصور مع والدتها سلافة معمار وأحياناً أخرى مع والدها سيف سبيعي. وكانت دهب لفتت الأنظار إليها من خلال فيديو لها نشرته في إحدى المرات عبر حسابها على إنستغرام وهي تحمل الغيتار وتغني. وكان لافتاً إجادتها للعزف والغناء حيث كانت تؤدي دهب الأغنية باللغة الإنكليزية بصوت جميل. وقد يكون لديها هوايتا العزف والغناء وتتجه مستقبلاً لاحتراف الغناء.

ويتحدث المخرج سيف سبيعي عن ابنته دهب بشكل مسهب واصفاً إياها في إحدى المرات بأنها تهوى القراءة والمطالعة جداً. ولفت في أحد منشوراته على حسابه على إنستغرام أنه في كل مرة يذهبون في رحلة ما، تهتم دهب بشراء الكتب في الأمكنة التي يقصدونها أكثر من الأمور الأخرى التي يهتم بشأنها المراهقون في مثل عمرها، مؤكداً أنها حمسته على العودة للقراءة. ونشر سيف سبيعي في هذا الإطار صورتين واحدة لابنته وأخرى له حيث ظهرت دهب في الطائرة وهي تطالع كتاباً في الطائرة. وعلق على الصورة " هذا الجيل الجديد ... غريب الاطوار بالنسبة لنا ... لكنه مدهش ... دهب تحب القراءة كثيراً... و أثناء رحلتنا توقفنا لشراء الكتب باللغة الانكليزية .. اكثر من توقفنا لشراء اي شيء آخر قد يخص المراهقين ... لا بل استطاعت دهب ان تحفزني للعودة للقراءة باللغة الانكليزية مرة اخرى لاجد نفسي اشتري كتابا جديدا و ابدأ .. بقراءته على متن الطائرة معها .... باختصار ... غرت منها تعتقد انك ستعلمهم ... فتجد نفسك تتعلم منهم ... كبروا .... نعم كبروا و كبرنا". وكان لافتاً أن سيف سبيعي أرفق في نفس المنشور صورة له وهو يقوم بمطالعة كتاب في لقطة مشابهة لصورة ابنته تأثراً بها بحب المطالعة.



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