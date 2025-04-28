شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتعاون مع تامر عاشور في "كلام فارغ" ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة أصالة نصري التحضيرات النهائية لألبومها الجديد، حيث تتعاون لأول مرة مع النجم تامر عاشور في أغنية تحمل عنوان "كلام فارغ"، وهي من ألحان تامر، وكلمات منة القيعي.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية ضمن ألبوم أصالة الجديد، والذي تستعد لإطلاقه بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع المنصات الإلكترونية، ويعد هذا التعاون إضافة مميزة للألبوم، الذي يشهد تنوعًا موسيقيًا وتعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين.

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.