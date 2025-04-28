شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة.. وتعاون مع حسام سعيد وإسلام رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد سعد لطرح أغنية سينجل جديدة، يتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد، ومن ألحان إسلام رفعت، على أن يتم إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وأوضح الشاعر حسام سعيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بالتعاون مع أحمد سعد، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال الغنائية التي قدمها سعد في مشواره الفني، ومتوقع لها أن تحقق صدى واسعًا عند طرحها، حتى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للأغنية، التي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية الجديدة التي يحضرها أحمد سعد لعام 2025.

وكان أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل حفلاً غنائيًا، ضمن موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جماهيري كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعدها بعدة أيام.

وخلال الحفل تألق أحمد سعد خلال تقديمه الدويتو الغنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.