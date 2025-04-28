شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى يقدم تكريم أحمد مالك فى افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان طه دسوقي تكريم جائزة هيباتيا الذهبية لزميله الفنان أحمد مالك الذي لم يتمالك دموعه وتأثر بكلمات صديقه عنه، وذلك بعد تعاونها سويا في مسلسل ولاد الشمس، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، خلال فعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقال أحمد مالك إنه سعيد بالتكريم في مهرجان الإسكندرية الذي يقوم على جهود شبابية موضحا: "التكريم ده معناه إني ماشي صح".

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية، وحرص على حضور المهرجان عدد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والمخرج يسري نصر الله، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.



أحمد مالك وطه دسوقي



تكريم أحمد مالك