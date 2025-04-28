شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شكرا أهل إسكندرية على تكريمى وأهدى الجائزة لوالدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتكريمها في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وقدم لها التكريم الفنان خالد كمال الذي قالت إنه بمثابة مساحة آمنة بالنسبة لها.

وتابعت ريهام عبر الغفور خلال تكريمها: أهدي التكريم لوالدي لأنه علمني احترام وحب هذه المهنة، كما أهديها لوالدتي لأنها تقوم بالدعاء لي"، ووصفت أهل الإسكندرية بـ "أحسن ناس" بعد تكريمها مرتين خلال مهرجانات مختلفة منها مهرجان الفيلم القصير.

وحرص على حضور المهرجان عدد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والمخرج يسري نصر الله، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.



تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور



افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



تكريم ريهام عبد الغفور