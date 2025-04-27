شبيه مايكل جاكسون كان موجود منذ 3000 عام فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - استقطب تمثال نصفي مصري من الحجر الجيري، عمره 3000 عام، معروض في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي في شيكاغو، اهتمامًا كبيرًا لتشابهه اللافت مع نجم البوب ​​الراحل مايكل جاكسون.



يعود تاريخ هذا التمثال إلى عصر الدولة الحديثة في مصر (حوالي 1550-1050 قبل الميلاد)، ويتميز بعظام وجنتين بارزتين، وفم رقيق، وأنف مفقود، وهي سمات تُذكر الكثيرين بمظهر جاكسون.

تم الحصول على التمثال النصفي في الأصل من القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر، وكان معروضًا منذ عام 1988.

ومع ذلك، لم يحظ التمثال باهتمام واسع إلا بعد وفاة جاكسون عام 2009، حيث زاره المعجبون لمشاهدة شبيه "فرعون البوب".

