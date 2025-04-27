نور الغندور تقضي وقت مميز في شوارع لندن وسعر مرتفع لحقيبة يدها من Miu Miu

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار الجمهور، في أحدث إطلالة لها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من شوارع مدينة لندن بلوك بغاية الروعة ، فكانت تردتي قميض واسع باللون الابيض المخطط بالازرق ذات اكمام طويلة مع تنورة قصيرة وواسعة باللون الاسود، مع سترة وضعتها على كتفيها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Miu Miu، وصل سعرها إلى 3,800 دولار.

و كانت قد أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على متابعيها، بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت مميز مع شقيقيها يوسف وعمر، بأجواء عائلية مليئة بالحب والفرح والضحك، وعلقت على منشورها بالقول: "Triple Trouble، الروح و القلب".

