انطلاقة نارية لـ”ريستارت” مع تامر حسني.. شاهدوا الإعلان الرسمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق دام أسابيع، طرح النجم المصري تامر حسني الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد “ريستارت”، المقرر إطلاقه في جميع دور العرض داخل مصر وخارجها يوم 29 مايو المقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025.

وحقق الإعلان فور نشره عبر حسابات تامر حسني الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رواجًا واسعًا وتفاعلًا ضخمًا من الجمهور، حيث تصدّر قوائم المشاهدات خلال ساعات قليلة، وتداولته صفحات المعجبين بكثافة، وسط تعليقات حملت عبارات الحماس والدعم للعمل الجديد.

وكان تامر حسني قد روّج سابقًا للفيلم عبر حسابه على “إنستغرام”، بنشر البوستر التشويقي للعمل، معلنًا عن موعد عرضه الرسمي، وسط تفاعل كبير من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين أبدوا حماسهم الكبير للفيلم.

فيلم “ريستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، ويشاركهما نخبة من النجوم، أبرزهم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية “محمد”، فني هواتف يحلم بالزواج من “عفاف”، إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ظروفهما المالية تدفعهما إلى السعي وراء الشهرة عبر الإنترنت. ومع ظهور شخصية غامضة تُدعى “الجوكر”، تبدأ العائلة رحلة صعود سريعة نحو الأضواء، قبل أن تواجه تحديات تهدد المبادئ التي كانت تجمع أفرادها.

ويتضمن الفيلم عدة أغنيات يؤديها تامر حسني، من بينها ديو يجمعه بالنجمة هنا الزاهد، التي كشفت عن خوضها تجربة الغناء خلال العمل بطريقة مرحة ومختلفة.

ويُعد “ريستارت” ثاني تعاون سينمائي يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاحهما معًا في فيلم “بحبك” عام 2022، والذي كان أولى تجارب تامر حسني الإخراجية، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا لافتًا.