حبس نيشان شهرًا وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية ياسمين عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حكمها في الدعوى التي أقامتها الإعلامية المصرية ياسمين عز ضد نيشان ديرهاروتيونيان، حيث قضت بمعاقبته بالحبس شهرًا مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بسبّها وقذفها.

وكشفت التحقيقات أن نيشان تعمد الإساءة إلى ياسمين عز باستخدام عبارات خادشة ومسيئة لشخصها خلال حديثه عنها.

وترجع بداية الخلاف إلى شهر سبتمبر من عام 2023، أثناء جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، عندما تأخرت ياسمين عز عن موعد ظهورها المحدد، ليعلق نيشان ساخرًا: “يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي”، في إشارة إلى عبارة شهيرة تنسب لها.

وفي لقاء لاحق عقب الندوة، عبّر نيشان عن استيائه مما حدث قائلاً: “حقارة وقلة أدب، عيب، طلبوا مني في منتدى دبي للإعلام أعمل ندوة، وأنا إنسان محترف بأعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة لم تحضر ولم تعتذر، كل التقدير لكل الناس يلي حضروا.”

ومع تصاعد الموقف بين الطرفين، قامت ياسمين عز بتحرير بلاغ رسمي ضد نيشان أمام النيابة العامة المصرية، التي أحالت القضية إلى المحكمة، وأسفر الحكم عن حبس الإعلامي اللبناني لمدة شهر مع دفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه.