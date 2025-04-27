شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تخطف الأنظار بإطلالة وردية جمعت بين البساطة والرقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة منى زكي لجلسة تصوير جديدة خطفت بها أنظار محبيها ومتابعينها، حيث ارتدت فستاناً باللون الوردي بسيطاً وراقياً بقصة "سترابليس"، أبرز رشاقتها بطريقة جذابة ليتناسب مع أجواء الربيع.

واعتمدت النجمة مني زكى خلال جلسة التصوير على تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية ناعمة مع فرق وسطي، مما أضفى على إطلالتها طابعًا كلاسيكيًا متجدداً، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات، حيث اختارت أقراطًا ذهبية كبيرة مع سوار أنيق يزين معصمها، وجاء مكياجها متناغمًا مع الإطلالة، بتركيز على إبراز ملامح وجهها.

وتنافس النجمة منى زكي الفترة المقبلة في السينما بفيلم "الست" سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويضم مجموعة من النجوم بجانب منى زكي، منهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الكوميدي "الجواهرجي"، الذي شاركت بطولته مع النجم محمد هنيدي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، ليكون التنافس السينمائي الأول لها خلال العام الجاري.



منى زكي



النجمة منى زكي



الفنانة مني زكي



النجمة مني زكى