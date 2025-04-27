شكرا لقرائتكم خبر عن ميدلى من أغانى أفلام السينما المصرية فى افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة" إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرهم.

وصل كوكبة كبيرة من النجوم على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكان من أبرز الحضور محمود حميدة وبشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل والمخرج أمير رمسيس وسلوى محمد علي وأعضاء لجان التحكيم ومجموعة من النجوم.

تقام اليوم الأحد الموافق 27 أبريل فعاليات افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش في والذي قدمته الفنانة بشرى.

ويشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة “هيباتيا الذهبية” تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون خلال السنوات الماضية، كما سيتم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل.

‏‎وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة كما انضمت للجنة الفنانة شيري عادل.

‏‎بينما تضم لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين الناقد السينمائي عصام زكريا، والناقدة رانيا يوسف، والناقد ضياء مرعي.

‏‎أما لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة فتتكون من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

‏‎ويشارك في المسابقة العربية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 9 أعمال سينمائية، من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية.

‏‎أما مسابقة الطلبة ينافس فيها 8 أعمال مصرية تعرض جميعها عالميا لأول مرة فيما عدا فيلم "نسمة" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

‎وتنافس في قائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلما ما بين عربيا وأجنبيا، فيما تضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلما، وينافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أعمال.