شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يعود بأغنية "مش مرتاح" إلى اللون الدرامى بعد النجاحات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم حمادة هلال بأغنية "مش مرتاح" التى طرحها مؤخرًا وتصدرت التريند ونالت إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا من جمهوره مطالبين منه تقديم مثل تلك الأغانى .

أعتمد حماده هلال في الأغنية على مشاعر حزن كبير وعدم راحة من خلال كلمات تغنى بها، تناولت حالته النفسية السيئة حيث تخلى عنه كل أصحابه، وأعادت الأغنية هلال على اللون الدرامى الذى تميز به خلال بدايته الفنية والذى كان قد ابتعد عنه من فترة كبيرة واعتمد على أغانى الفرح.

حمادة هلال اعتمد في بدايته الغنائية على أغانى مال بها إلى اللون الدرامى الذى أحبه جمهوره فيها منها "ليه كل حاجة حلوة" و"بخاف" و"ماتقولهاش" و"ماشى يادنيا" غيرها .

أغنية "مش مرتاح" تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة على اليوتيوب.



وأحيا مؤخرًا النجم حمادة هلال حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون احتفالاً بعيد الفطر، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور ومنها "الناس الحلوة" و"بحبك انت آخر حاجة" و"مش هقول" و"تعالالي" وغيرها، وحرص على حضور الحفل الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.