الإعلان عن موعد عرض مسلسل هاندا آرتشل وباريش أردوتش الجديد

باريش أردوتش وهاندا آرتشل في "تذكر الحب" قريباً

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فيلم "اتركه للرياح"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 10:24 مساءً - الجمهور التركي ومحبو الدراما التركية حول العالم، على موعدٍ قريبٍ مع مسلسل جديد، لاثنين من أشهر نجوم الدراما والسينما التركية على مر السنوات الماضية، وهما؛، اللذان يجتمعان مجدداً في المسلسل المنتظر "تذكر الحب Aşkı Hatırla"، وقد انتهى الثنائي من تصوير آخر مشاهد المسلسل، وتم الإعلان عن موعد عرضه.بعد نجاح فيلمهما "اتركه للرياح"، الذي عرض على منصة "نتفلكس" في سبتمبر الماضي، تعاون النجم التركي باريش أردوتش، 37 سنة، والفنانة التركية الشهيرة هاندا آرتشل، 31 سنة، في مسلسل رومانسي جديد، مقرر له أن يُعرض في يونيو 2025، واستغلوا بذلك الكيمياء الموجودة بينهما.ويُعد هذا العمل هو الثاني بين النجمين، وهو من تأليف الكاتب أحمد فاتان، وإخراج أوزغور أونورم، ومجموعة من الوجوه الشابة؛ فيياز شيريف أوغلو، باشاك غومولشينلي أوغلو، ألبير سالديران، ناز جوكتان، بيغوم أكايا، ميليس مينكاري، سيزين أكباش أوغلو وفاتح آل.والمسلسل يأخذ طابعاً درامياً رومانسياً، وهو مسلسل قصير مؤلف من ثماني حلقات فقط، وسوف يعرض على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.وتدور أحداث المسلسل الذي يتم تصويره بين إسطنبول وكابادوكيا حول شاب وفتاة يحبان بعضهما منذ سنوات طويلة، ويقرران الزواج، ولكن يُعاندهما القدر، وتقف أمامها الكثير من المشاكل، لذلك قررا أن ينفصلا بهدوء قبل موعد زفافهما بأيام، وبعد فترة تصل إليهما رسالة غامضة، تجعلهما يجتمعان مجدداً، وتبدأ قصة الحب تعود بينهما من جديد.وتجسد هاندا دور صحفية دؤوبة تدعى غونيش، بينما يجسد باريش دور "دينيز" وهو مهندس معماري.قد ترغبين في معرفة نجوم العالم في حفل Joy Awards.. تقدير وكلمات شكر وعرفانفيلم "اتركه للرياح"، هو فيلم رومانسي، حول شاب يدعى إيجي يازجي، وفتاة تدعى أصلي مانسوي، وهما الوريثان لمجموعة شركات، يتقابلان بسبب مشاكل تواجه الشركة التي تعاني خطر الإفلاس، وتقع بينهما قصة حب قوية بعد ذلك في مدينة تشيشمي التركية . الفيلم من كتابة سيلان ناز، ومن إخراج إنجين إردين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».