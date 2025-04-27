كارلا حداد تستمتع بوقتها في اليونان مع إبنتها ليا وشقيقها روي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد مجموعة من الصور المميزة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من شوارع اليونان اثناء زيارتها السياحية هناك، و كانت تستمتع بوقتها مع إبنتها ليا و شقيقها روح، حيث ظهرت على وجوههم ملامح الفرح.



و في وقت سابق، أحدثت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، حالة من التفاعل الواسع من قبل الجمهور، بعد نشرها صوراََ من جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت كارلا حداد الأنظار بمدى جمالها ورشاقتها بجلسة التصوير، إذ بدت وهي ترتدي توب من دون أكمام باللون البني، مع سروال ضيق باللون نفسه، ونسقت معهما قفازين شفافين من اللون نفسه.

