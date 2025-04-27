نور عريضة تلفت أناظار محبيها إطلالة من دون مكياج

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة صورة مع متابعيها، وذلك عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل منزلها، و كانت ترتدي ملابس بيسطة، إلا انها لفتت الانظار بغطلالتها بدون مكياج، مع جعل الجمهور يتفاعلون معها من خلال التعليقات الإيجابية ميدين بجمالها الطبيعي.



وكانت احتفلت نور عريضة بعيد الأم، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها وابنتها، وعبّرت نور عن أهمية دور الأمهات في زرع الثقة في بناتهن ليس بالكلمات، بل بالسلوك والتصرفات، وأكدت أن الأطفال يكتسبون القوة من تفاصيل صغيرة في أمهاتهم، مثل مواقفهن ونظراتهن وطريقة تعاملهن مع المواقف المختلفة.

